В Уфе до начала лета хотят закупить 2 млн ростков цветов на 86 млн рублей

Уфимский «Горзеленхоз» намерен потратить на покупку рассады цветов 86 миллионов рублей.

Как стало известно «КП-Уфа», до 20 февраля муниципальная организация определит участников закупки на приобретение порядка 2 млн ростков цветков. Известно, что всего на украшение Уфы готовы потратить до 86 млн рублей.

Согласно официальным документам, закупать власти города будут преимущественно петунии – яркие и неприхотливые к городским условиям растения. Также среди лотов закупки присутствуют Бархатцы – красивые цветы желтого или оранжевого цветов. Меньше всего на улицах башкирской столицы высадят ростков Бальзамина.

Сам аукцион, на котором выберут исполнителя контракта состоится 25 февраля. Поставку цветов произведут 17 партиями, до начала июня 2021 года. Деньги на закупку ростков предоставят из бюджета Уфы.