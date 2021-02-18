Аналитики зафиксировали в Башкирии рост цен на некоторые овощи

Огурцы подорожали, а вот помидоры, наоборот, упали в цене Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии за прошлую неделю подорожали овощи. Об этом сообщили аналитики Башстата. Они выяснили, как изменились цены на продовольственные товары с 8 по 15 февраля.

Согласно данным статистического ведомства, в процентном соотношении сильнее всего подорожала морковь. По состоянию на 15 февраля цена одного килограмма составляла 31 рубль, что на 7,4% (или на 2,14 рубля) больше, чем неделей ранее.

Вырос в стоимость и картофель – до 28,9 рубля (рост на 5,1% или 1,4 рубля). Подорожали также огурцы. Сейчас килограмм можно купить в среднем за 180 рублей (рост на 3,3% или на 5,73 рубля). Помидоры тем временем, напротив, подешевели на 2,9% – до 157,5 рубля.