В Уфе фирму оштрафовали на 10 млн рублей за то, что ее директор пытался подкупить сотрудника ФСБ

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В Уфе суд оштрафовал фирму по продаже аккумуляторов «Галактика» на 10 млн рублей за то, что ее директора пытался подкупить сотрудника ФСБ. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Ранее «КП-Уфа» писала, что руководитель компания, 50-летний предприниматель из Китайской народной республики, передал эфэсбэшнику 2 млн рублей. Взамен он просил вернуть мобильный телефон и электронные гаджеты, которые ФСБ изъяла во время обысков в его организации. Во время передачи денег бизнесмен был задержан. Суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы. Теперь досталось и самой фирме как юридическому лицу.

– Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), – рассказали в прокуратуре. – По постановлению суда организация оштрафована на 10 млн рублей. В целях обеспечения исполнения судебного акта на транспортные средства общества и счета в банке наложен арест.