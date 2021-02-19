Пришел без предупреждения! Глава района Уфы рассказал, чем на самом деле кормят детей в гимназии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов рассказал, чем кормят детей в гимназии №16.

Напомним, что две недели назад Радий Хабиров устроил настоящий разнос подчиненным, которые отвечают за питание детей в школах. Во время оперативного совещания ему представили доклад, в котором описали нарушения, которые чаще всего встречаются в школьных столовых.

Утром 18 февраля глава Кировского района Уфы решил проверить, чем на самом деле кормят детей столичной гимназии №16. Илвир Нурдавлятов уверяет, что приехал в учебное заведение без предупреждения.

- В меню был творожный пудинг, хлеб с маслом, яблоко и напиток, - пишет чиновник в соцсетях.

Глава района рассказал, что мнение о завтраке у детей было разное – на это влияют личные предпочтения и культура питания. Нурдавлятов пообещал, что в администрации района будут продолжать работу в сфере школьного питания с детьми и их родителями.