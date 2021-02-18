Появились фотографии выписки Гузель Уразовой с роддома

В семье Гузель и Ильдара растут еще трое детей – старшая дочь Эллари и погодки Камилла и сын Самир

17 февраля из Казанского роддома выписали певицу Гузель Уразову с новорожденной дочкой. Как ранее сообщала «КП-Уфа», артистка родила малышку в День Святого Валентина 14 февраля. Ребенок появился на свет весом 3770 гр и ростом 55 см.

На выписку приехала вся звездная семья – супруг Ильдар с тремя детьми и родители.

- Кызымочка (дочь – Ред.), знай, что ты родилась в любящей, счастливой семье. Возможно, не случайно ты родилась в день любви. Мое сегодняшнее счастье не передать словами. Ты поймешь меня, когда станешь мамой своей любимой доченьки, - такой трогательный пост написала Гузель в Инстаграме.

В семье Гузель и Ильдара растут еще трое детей – старшая дочь Эллари и погодки Камилла и сын Самир. О том, что звездная пара в четвертый раз станут родителями, стало известно в августе 2020 года. Беременность протекала легко и энергично - Гузель занималась бизнесом, выступала на корпоративах и активно вела блог.