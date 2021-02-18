После пожара в жилом доме в Башкирии спасатели обнаружили тела мужчины и женщины

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 18 февраля, в жилом двухквартирном доме в Хайбуллинском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли два человека - мужчина и женщина.

По данным МЧС, дом загорелся на улице Ишимбайской села Макан. Сообщение об этом на пульт диспетчера аварийной службы поступило в 2:36. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже горел открытым пламенем. Пожар на 80 квадратных метров удалось локализовать в 3:15. Открытое горение было ликвидировано еще спустя полтора часа. В тушении участвовало 11 человек и четыре единицы техники.

– В ходе проливки и разбора конструкций обнаружено двое погибших – женщина 1971 года рождения и мужчина 1966, – передали в МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливает следственно-оперативная группа.