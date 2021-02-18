«Левое ухо растет, а правое нет»: в Башкирии собирают деньги на лечение двухлетнего ребенка

У Давида неполноценное развитие или отсутствие ушной раковины

Уже полгода неравнодушные жители Башкирии собирают деньги на лечение двухлетнему Давиду из Бакалов. Малыш родился здоровым, доношенным ребенком, роды прошли без осложнений. Но в палате рожениц мама мальчика узнала, что у Давида нет одного ушка. У него, как выяснилось, микротия —неполноценное развитие или отсутствие ушной раковины. Редкая особенность встречается у одного из 8-10 тысяч человек.

- Сурдолог уверял, что делать нечего не нужно. Малыш слышит, и это самое главное. Говорили, что нет таких врачей в России, которые смогли бы вам помочь, так что лучше оставьте как есть. Спустя два месяца я узнала, что выход есть! Есть врачи, которые могут помочь нашей семье, но врачи не в России, а в США, - рассказала мама мальчика Вероника.

Операция по реконструкции ушной раковины в клинике «CEDARS SINAI MEDICAL GROUP» США стоит больших денег, таких денег у родителей нет, поэтому семья была вынуждена открыть сбор средств.

Если вы хотите помочь Давиду, публикуем реквизиты для помощи. Получатель: Вероника Васильевна Х. (мама)

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