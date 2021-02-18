Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 27 тысяч

На госпитализации находятся 264 человека

В Башкирии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 27 146 случаев коронавируса. За сутки инфекцию нашли у 152 человек. Об этом 18 февраля сообщил региональный оперштаб.

Количество умерших увеличилось до 241. За день жертвами COVID-19 стали еще трое.

Всего от коронавируса выздоровел 21 431 пациент, 168 выписались за минувшие 24 часа.

Сейчас все еще болеют 5474 человека, 264 из которых находятся на госпитализации, 5210 лечатся дома с легкой формой инфекции.