Башкирия предложила на три года освободить аграриев от уплаты сельхозналога

Спикеры рассмотрят законопроект о трехлетнем упразднении налога для аграриев

Депутаты Госсобрания-Башкирии разработали законопроект, которые предлагает освободить всех аграриев от уплаты единого сельхозналога до 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Формально инициатива предполагает, что в республике будет установлена нулевая ставка по единому сельскохозяйственному налогу. Такую возможность регионам дает федеральный закон. Все субъекты могут менять ставку в пределах 0-6%.

Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, бюджет из-за уменьшения налоговой нагрузки на аграриев за три года потеряет порядка 300 млн рублей. «Эти потери будут компенсированы. Сельхозпроизводители смогут направить освободившиеся средства на пополнение оборотных средств, покупку техники, модернизацию ферм или решение других первоочередных задач». Это, по мнению председателя парламента, приведет к росту объемов продукции сельского хозяйства и созданию новых рабочих мест.