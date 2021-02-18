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В Башкирии семья с двумя детьми отравилась бытовым газом

Инцидент произошел в городе Октябрьском
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Семью госпитализировали с "легким отравлением"

Семью госпитализировали с "легким отравлением"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В башкирском городе Октябрьском семья с двумя детьми отравилась бытовым газом. Об этом рассказали в Госкомитете республик по ЧС.

Вызов на телефон службы спасения поступил вчера вечером, 17 февраля. Сообщалось, что в доме по улице Тихой газом отравилась семья из четырех человек. Как пояснили в аварийной службе, это случилось из-за неполадок газового оборудования.

– Семья [супружеская пара и дети 15 и 17 лет] получила легкое отравление. Во избежание негативных последствий «скорая» увезла их в больницу, – передали в Госкомитете.

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