В Башкирии водитель сбил человека и скрылся, а потом передумал и вернулся обратно

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Кармаскалинском районе Башкирии 46-летний местный житель попал под колеса иномарки и скончался по пути в больницу. Водитель авто сначала скрылся с места ДТП, а потом вернулся обратно. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 17 февраля на 38 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. 28-летний житель Челябинской области на Kia Optima совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После этого водитель решил скрыться с места аварии. Правда, проехав 300 метров, он вернулся обратно.

– Пешеход скончался при транспортировке в медучреждение. Со слов водителя, он переходил дорогу в темной одежде без световозвращающих элементов, – передали в Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД составили административный протокол на водителя за оставления места происшествия и начали разбирательство по факту ДТП.