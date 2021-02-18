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Общество

Подросток из Уфы устроил порнопоказ во время занятий в школе

Юноша смог проникнуть на занятия по химии благодаря сговору с учащимся
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пароль от конференции злоумышленнику дал ученик

Пароль от конференции злоумышленнику дал ученик

Фото: Евгения ГУСЕВА

Подросток из Уфы смог зайти на онлайн-урок одной из школ Южно-Сахалинска и включить во время него порно-ролик. Теперь 17-летнему юноше грозит реальная уголовная ответственность – за «публичную демонстрацию порнографических материалов».

Случай произошел еще в апреле 2020 года, однако Следственный комитет по Сахалинской области завершил расследование только на днях. Уфимец умудрился проникнуть на онлайн-урок благодаря сговору со школьником, который в соцсетях скинул ему логин и пароль, необходимые для входа в конференцию в программе Zoom. Попав на урок химии, хулиган включил порно, из-за чего занятие было сорвано.

Местонахождение пранкера удалось вычислить благодаря следователям, криминалистам и сотрудникам МВД.