Жителей Башкирии планируют перевести на раздельный сбор мусора

Фото с Инстаграм Андрея Назарова

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что власти Башкирии приступили ко второму этапу реализации «мусорной реформы». По его словам, региональные операторы начнут модернизировать существующие и строить новые мусороперерабатывающие комплексы и полигоны. Кроме того, заявил Назаров, жителей республики начнут переводить на раздельный сбор мусора.

В качестве примера он привел Стерлитамак, где началось производство топлива, позволяющее уменьшить потребление угля и газа. Сжигается это специальное топливо без вреда для окружающей среды. Как в правительстве собираются приучать к раздельному сбору мусора Назаров не уточнил.

– В целом, могу сказать, что в результате перехода к комплексной переработке мусора объем захораниваемых отходов в республике в течение года сократится на треть. Поэтому наращивать усилия в этой области мы будем и дальше, – отметил премьер-министр.