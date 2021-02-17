В Башкирии женщина чуть не погибла от удушья в зале суда

Судебные приставы в Башкирии сообщили, что в Абзелиловском районном суде произошел несчастный случай. По информации ведомства, по окончанию одного из судебных заседаний по гражданскому процессу, когда его участники направились к выходу, у одной из женщин случился приступ – она начала терять сознание, падать и задыхаться.

Приставы отметили, что все происходило на глазах у пристава Руслана Малабаева, который подбежал к 63-летней пострадавшей, подхватил ее под руки и оказал первую помощь. По предоставленной информации «женщина тяжело дышала и бледнела на глазах».

– Благо с ней также находились ее родственники, которые знали, что в любой момент с ней

может случиться астматический приступ и поэтому имели под рукой

необходимые в таких случаях медикаменты. Подоспевшие врачи также констатировали у гражданки приступ астмы, – уточнили в УФССП.

После оказания первой медицинской помощи, женщину отпустили домой.