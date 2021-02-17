В Уфе перекроют в ночь на 18 февраля старый Бельский мост из-за морозов

Уфимская мэрия проинформировала, что в городе в связи с понижением температуры более -25° в ночь на 18 февраля планируется перекрыть движение на старом Бельском мосту. Ограничение запланировано также и на последующие ночи.

– Данная мера направлена на уменьшение динамических нагрузок на конструкции объекта. Напомним, что в 2018 году этот мост был отремонтирован с заменой деформационных швов, и специалисты рекомендовали временно закрывать его для движения транспорта при температурах от минус 25 градусов и ниже, – пояснили в администрации.

В пресс-службе также напомнили, что в Уфе и на территории республики установись морозы с температурой на 8-10° ниже нормы. Такая погода может сохранится на следующую неделю. Власти города попросили извинения за причиненные неудобства и попросили водителей планировать маршрут движения заранее.

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха ниже минус 25 градусов в ночь на 18 февраля и ночные часы в последующие дни планируется перекрытие движения транспорта по старому Бельскому мосту. Данная мера направлена на уменьшение динамических нагрузок на конструкции объекта.

Напомним, что в 2018 году этот мост был отремонтирован с заменой деформационных швов, и специалисты рекомендовали временно закрывать его для движения транспорта при температурах от минус 25 градусов и ниже.

На этой неделе в Уфе и на территории республики установилась морозная погода со среднесуточными температурами воздуха на 8-10° ниже нормы. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится, температура воздуха может опускаться ниже отметки -25°С.

Городские службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят водителей заранее планировать маршрут движения.