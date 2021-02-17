В МЧС предупредили жителей Башкирии о сильном ветре и метели

В МЧС по Башкирии сообщили об ухудшении погодных условий. Предупреждение об этом появилось сегодня, 17 февраля, на сайте ведомства. Прогноз, уточняется в сообщении, актуален на завтра, 18 февраля. Со ссылкой на «Башгидрометцентр» сообщается об усилении ветра, метели, ухудшении видимости.

– В южных районах республики ожидаются метель, на дорогах снежные заносы, местами порывы ветра до 18м/с. На автодорогах гололедица, по югу снежные заносы, ухудшение видимости в снеге, метели до 500м и менее», – передается в предупреждении.

В МЧС попросили из-за неблагоприятных погодных условий соблюдать осторожность – передвигаться медленно, не торопясь, наступать на всю подошву.