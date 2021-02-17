В Башкирии ОРВИ заболели более 27 тысяч человек

В Башкирии наблюдается тенденция к росту заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за прошлую неделю – с 8 по 14 февраля – было зарегистрировано 27 052 случая острой респираторной вирусной инфекции. По сравнению с предыдущей неделей, рост заболеваемости составил 10,5%. В столице республики заразились более 8,3 тысячи человек (рост – 22,9%). Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

– В настоящее время наблюдается тенденция к росту заболеваемости, – отметили специалисты надзорного ведомства. – Показатель заболеваемости находится выше эпидемического порога на 18,9% за счет заболеваемости среди взрослого населения, в Уфе – на 24,7%.

В Роспотребнадзоре также отметили, что около 55% всех заболевших за прошлую неделю – это дети до 17 лет.