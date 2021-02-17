Минспорт России, РФС и Башкирия заключили соглашение о развитии футбола

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Сегодня, 17 февраля, министерство спорта России, Российский футбольный союз и правительство Башкирии заключили соглашение о сотрудничестве в развитии футбола. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

– [Соглашение] поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Башкортостане, а также позволит создать условия для увеличения количества взрослых и детей, систематически занимающихся футболом в республике, – отметили в аппарате руководителя региона.

Как пояснил глава Минспорта Олег Матыцин, цель договора – сделать футбол более популярным и доступным среди жителей республики. К 2024 году в Башкирии хотят построить полноразмерный футбольный манеж и стадион на 1,5 тысячи места, а также модернизировать имеющиеся поля и пять мини-футбольных площадок. Федеральный чиновник добавил, что в республике будет создана система подготовки спортивного резерва.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, сейчас футболом в республике занимаются более 15 тысяч детей. «Мы планируем сделать так, чтобы количество юных игроков увеличивалось, и создавалась связь поколений».