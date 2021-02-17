Уфимка лишилась дорогого девайса во время отдыха в сауне Фото: Павел МАРТИНЧИК

29-летняя уфимка лишилась сотового телефона, пока отдыхала в сауне.

Необычное преступление произошло в Кировском районе Уфы в последних числах января. В полицию обратилась девушка, заявившая, что стала жертвой воришки в сауне. Пока гражданка наслаждалась банными процедурами, неизвестный стащил у нее мобильный телефон и скрылся.

Вскоре полицейским удалось задержать воришку. «КП-Уфа» стало известно от собственного источника, что им оказался 18-летний безработный парень, проживающий в северной части города.

Молодой человек решил сразу во всем признаться. Чужой телефон у него изъяли. Сейчас воришка находится под подпиской о невыезде.