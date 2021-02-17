В Уфе до 15 марта частично перекроют проезжую часть еще одной улицы

фото: мэрия Уфы

В Уфе с 17 февраля до 15 марта будет закрыто движение автотранспорта на одной полосе улицы 50 лет СССР. Речь идет об участке около правого поворота на ТРЦ «Июнь». Ограничение связано с масштабной реконструкцией улицы Комсомольской, сообщили в городской администрации.

– Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, заранее планировать свой маршрут передвижения по городу, а также рассмотреть альтернативные пути объезда, – обратились к жителям в мэрии.

Реконструкция 3,84 км улицы Комсомольской на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума началась в 2019 году. Завершить благоустройство участка планируется в конце текущего года.

Напомним, ранее сообщилась, что до середины марта будут перекрыты бульвар Давлетшиной и улица 8 Марта.