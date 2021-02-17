Самолет Уфа-Москва едва не столкнулся со взлетно-посадочной полосой в Шереметьево

В Шереметьево чуть не произошло ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Уфа-Москва, едва не столкнулся со взлетно-посадочной полосой аэропорта Шереметьево. Инцидент произошел еще 24 января, однако известно о нем стало только сейчас, сообщается на сайте «РЕН-ТВ».

По данным телеканала, при подлете к воздушной гавани «Боинг» «превысил допустимую скорость снижения». В кабине пилотов прозвучали предупреждающие сигналы, которые срабатывают при попадании судна в критическую ситуацию.

Экипаж на скорости смог исправить ситуацию и посадил лайнер со второго круга. По какой причине самолет стал резко снижаться, пока неизвестно.