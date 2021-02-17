В Уфе за растление 7-летней девочки вынесли приговор тренеру по ушу

Растлителя девочки отправили за решетку на 14 лет

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 34-летнему тренеру по ушу, который растлил семилетнюю девочку. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Согласно материалам дела, преподаватель спортивной секции «совершал в отношении ребенка действия сексуального характера» прямо в детском центре. Девочке педофил объяснял, что таким образом играет с ней, и просил никому об этом не рассказывать. Впоследствии потерпевшая отказалась посещать тренировки и объяснила причины маме.

Как на следствии, так и во время суда тренер вину в преступлении не признал. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.