В Уфе внедорожник врезался в снежный вал и опрокинулся на крышу. ГИБДД пригрозила наказать коммунальщиков

фото: ГИБДД по Уфе

В Уфе вчера днем, 16 февраля, на Индустриальном шоссе на крышу опрокинулся Renault Duster. Как сообщили в городской ГИБДД, 45-летний водитель, проезжая остановку «ЖБЗ-2» не справился с управлением и врезался в снежный вал, после чего внедорожник перевернулся. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Между тем, инспекторы дорожной полиции выяснили, что присутствие снежного вала рядом с остановкой является нарушением со стороны коммунальной службы Калининского района.

– В [Службу по благоустройству] будет выдано предписание на устранение данных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. В случае его невыполнения, должностным лицам грозит административная ответственность, – передали в столичной Госавтоинспекции.