Власти Башкирии за три года зафиксировали только 28 случаев травли несовершеннолетних

Дети подвергаются травле как в самой школе, так и за ее пределами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за три прошедших года выявлено 28 фактов травли несовершеннолетних, в том числе и в интернете. Треть случаев произошла в интернатах. Об этом стало известно в ходе правительственного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

– В 2020 году в органы внутренних дел [...] поступило 1 обращение по факту буллинга детей со стороны сверстников, в настоящее время по данному факту проводится проверка, – передала пресс-служба правительства РБ. – К уполномоченному по правам ребенка [...] в 2020 году поступило 18 обращений.

Как сообщил министр образования республики Айбулат Хажин, анонимное анкетирование педагогов и учащихся школ показало, что 40% детей хотя бы раз в жизни сталкивались с буллингом как в самих образовательных учреждениях, так и за их пределами. Уровень обеспеченности школ психологами при этом составляет всего 53%, а социальными педагогами – 61%.