Башкирия на развитие сел получила 237 млн рублей

фото: Радий Хабиров // vk.com

Башкирия получила 237 млн рублей из федерального бюджета на развитие сел. Распоряжение о выделении субсидии подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Ещё примерно столько же мы рассчитываем получить в следующем году, – написал руководитель региона в соцсетях. – Эти средства выделяются из резервного фонда Правительства РФ. В период сокращения доходов бюджета из-за пандемии и снижения налоговых поступлений от «нефтянки» нам эти деньги не лишние.

По словам Хабирова, 144,8 млн рублей будет направлено на строительство школы и водопровод а в селе Раевском Альшеевского района. Еще 92,3 млн рублей пойдет на водоснабжение села Зилаир.