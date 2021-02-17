В башкирском Стерлитамаке бизнес-шерифом стала экс-редактор районной газеты

фото: фейсбук Ситдиковой

Бизнес-шерифом в башкирском городе Стерлитамаке стала Гузель Ситдикова. Назначение состоялось накануне, 16 февраля. Об этом сообщил градоначальник Владимир Куликов.

Ранее Ситдикова работала в пресс-службе городской администрации и в период с 2015 по 2020 год возглавляла редакцию «Стерлитамакского рабочего». Последнее место работы – Центр управления регионом. Там чиновница состояла в группе по обращениям жителей республики в соцсетях.

– Готова заново знакомиться с городом – жителями, проектами, новыми задачами, – написала Ситдикова на своей странице в фейсбуке. – Сфера, в которой предстоит работать, для меня новая. Боюсь ли я? Боюсь, но разумно. Полагаюсь на здравый смысл и поддержку коллег, многих из которых давно знаю.

Чиновница добавила, что «готова вникать во все тонкости работы бизнес-шерифа».

Напомним, по факту бизнес-шериф – это заместитель главы администрации города или района. Он курирует работу с предпринимателями и защищает их интересы.