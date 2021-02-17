Вахтовик из Башкирии лишился 2,6 млн после звонка с незнакомого номера: объясняем схему «развода»

Доверчивый вахтовик из Мишкинского района Башкирии лишился 2,6 млн рублей из-за действий мошенника.

Неприятная для простого рабочего история началась с вечернего звонка незнакомца. Он представился сотрудником Центробанка и заявил, что 49-летний мужчина может стать жертвой мошенников, которые якобы хотят снять с его карты 1,5 млн рублей.

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что перепугавшись за свои сбережения, вахтовик доверился собеседнику и через банкомат перевел средства на счет незнакомца. Уже после этого он оформил еще один перевод на 1,1 млн рублей. Разумеется, что звонивший оказался жуликом.

Сейчас полицейские разыскивают мошенника, который может быть причастен к похищению 2,6 млн рублей. По фактам кражи и мошенничества возбудили уголовные дела.