«Часто уходила из дома»: подробности гибели 16-летней уфимки, которую обнаружили в лесном овраге

Причину смерти определит судмедэкспертиза Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в овраге лесного массива, в сотне метров от жилых домов на улице Шафиева, был найден труп 16-летней девушки. При осмотре следователи-криминалисты не обнаружили на теле погибшей никаких видимых следов насильственной смерти – на первый взгляд, девушка скончалась от обморожения. В пресс-службе республиканского Следственного комитета уточнили, что причину смерти девушки определит судмедэкспертиза. Также сыщики внимательно осмотрят место происшествия и опросят очевидцев.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, погибшая 16-летняя девушка училась на первом курсе в уфимском художественном колледже, сама родом из Иглинского района, но была прописана и проживала в Уфе. А еще выяснилось, что девушка раньше часто уходила из дома, любила погулять. И в этот раз она пропала еще 13 февраля – родственники обеспокоились и заявили о пропаже в полицию, но уже через несколько дней ее нашли мертвой.

- Хотя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», по предварительным данным, никакого криминала в ее смерти нет. Скорее всего, умерла именно от обморожения. Сейчас назначены необходимые экспертизы, которые все расставят по местам. Известно. Что тело пролежало в овраге около 2-3 суток, - уточнил собеседник «Комсомолки».