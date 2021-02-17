В Башкирии число случаев коронавируса приблизилось к 27 тысячам

Прямо сейчас ковидом болеют 5 493 жителей

В Башкирии общее число случаев коронавируса увеличилось до 26 994, за последние сутки инфекцию выявили еще у 153 жителей. Об этом 17 февраля сообщил региональный оперштаб.

Количество жертв COVID-19 также продолжает расти: за день скончались еще четыре жителя республики, всего – 238.

С учета по выздоровлению снято 21 263 человека, 257 из которых выписались за прошедшие 24 часа.

Прямо сейчас ковидом болеют 5 493 жителей: 255 пациентов находятся на госпитализации, остальные 5 238 лечатся дома с легкой формой инфекции.