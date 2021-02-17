На трассе в Башкирии насильник надругался над женщиной и заставил подбросить его до города

Подозреваемый в изнасиловании таксистки // фото: СК РБ

На трассе в Башкирии мужчина надругался над 34-летней женщиной в ее собственной машине, после чего ограбил ее и под угрозами расправы заставил довезти его до города. Об этом сообщил источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля на автодороге Белорецк – Учалы – Миасс возле деревни Ишкенево. Злоумышленник набросился на потерпевшую в ее «девятке». Угрожая жизни и здоровью женщины, он изнасиловал ее, а затем потребовал подвезти его до города Учалы. По пути мужчина открыто похитил у своей жертвы 6,7 тысячи рублей. Когда его довезли до пункта назначения, он скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию утром. Она сказала сотрудникам, что сможет опознать нападавшего. Правоохранители смогли найти и задержать предполагаемого насильника. Сейчас он находится под стражей.

Случай прокомментировали в Следственном комитете. Там пояснили, что потерпевшая работает таксисткой. Возле автовокзала в городе Белорецке злоумышленник обратился к ней с просьбой подвезти его до города, а по пути напал на нее.

– В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, – добавили в СК.