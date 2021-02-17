Парламент Башкирии предложит на федеральном уровне повысить штрафы за неверные начисления за тепло

Парламент Башкирии направит инициативу в Совет законодателей России

Башкирский парламент предложит на федеральном уровне повысить штрафы для ресурсоснабжающих и управляющих компаний за неверные начисления за тепло. Соответствующий законопроект Госсобрание-Курултай республики направит в Совет законодателей России.

– Предлагается усилить административную ответственность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение требований по установке, замене и эксплуатации общедомовых приборов учета энергоресурсов, – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

Курултай считает, что необходимо повысить штрафы и ввести еще один вид наказания – дисквалификацию должностных лиц. Штрафы в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций предлагается повысить с 20-30 тысяч рублей до 100-200 тысяч рублей, а в отношении юрлиц – с 50-100 тысяч рублей до 300-350 тысяч рублей.

Толкачев добавил, что инициатива башкирских депутатов связана с большим количеством жалоб жителей республики на завышенные счета за отопление.