Житель Башкирии угнал машину, потому что ему было лень идти до дома пешком

Полицейские нашли машину, а вместе с ней и угонщика

В башкирском городе Янауле 40-летний мужчина угнал машину, потому что ему было лень возвращаться домой с работы пешком. Об этом сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, угонщик работает на производстве, а живет за городов – в селе. Утром он закончил смену и отправился домой, перед этим выпив спиртное. Мужчине стало лень идти пешком и, проходя мимо автостоянки, он дернул ручку припаркованной «Лады Гранта» – на удивление машина оказалась незапертой, да еще и с ключами в салоне.

– Мужчина проигнорировал тот факт, что он сел за руль чужого авто, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Сельчанин доехал на автомобиле до дома [в деревне Ахтиял], – рассказали в полиции.

Тем же утром пропажу своей «Лады» со стоянки заметил 26-летний горожанин. Он сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники начали искать автомобиль, и в конце концов нашли его, а вместе с ним и угонщика, который признался в содеянном. Мужчину задержали. Отдел МВД возбудил против него уголовное дело.