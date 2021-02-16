Фермер из Башкирии засудил агропредприятие на 417 тысяч рублей за гибель пчел

История с массовой гибелью пчел случилась еще летом 2019 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе решение первой инстанции по гражданскому иску жителя Илишевского района Башкирии, который требовал взыскать с агропредприятия компенсацию за гибель пчел. Как пишет РБК-Уфа, фермер Анас Ахметов предъявил сельскохозяйственному кооперативу имени Куйбышева иск на 417 тысяч рублей за распыление над рапсовыми полями смертельно опасного для пчел пестицида - перметрина.

В результате обработки посевов от вредителей, в хозяйстве Ахметова погибли 74 пчелосемьи. Пострадали и другие пасечники – от действий аграриев они также потеряли пчел. Инцидент произошел еще летом 2019 года, но окончательное решение суда по гражданскому иску было принято лишь недавно.

Согласно материалам суда, в день гибели пчел пасечники собрались и составили акт о массовой гибели насекомых. Экспертиза Россельхознадзора в дальнейшем подтвердила, что пчелы погибли из-за воздействия перметрина. Другое федеральное ведомство, Роспотребнадзор, также привлекло СПК имени Куйбышева к ответственности. По версии надзорных органов, пасечники не были должным образом предупреждены о предстоящем распылении пестицидов над рапсовыми полями.

В итоге, суд принял решение – агропредприятие обязано выплатить Анасу Ахметову компенсацию за нанесенный ущерб.