Житель Уфы зарубил топором знакомого из-за страха перед его собакой

Фото: СКР по Башкирии

Жуткий случай произошел ночью 13 февраля в уфимском микрорайоне Затон. В больницу доставили 58-летнего местного жителя, который вскоре скончался от множества травм, так и не успев рассказать, что с ним случилось. Истекающего кровью мужчину в собственном доме обнаружила родная дочь, она же вызвала скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает следком по Башкирии, следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. На следующий день стражи порядка задержали 54-летнего жителя Уфы, который под тяжестью доказательств признался в преступлении.

По версии следствия, вечером 12 февраля подозреваемый пришел в гости к знакомому в частный дом. Товарищи изрядно выпили, и гость засобирался домой. На веранде путь ему перегородила собака хозяина дома, которой он испугался и поначалу не смог покинуть алкогольную вечеринку. Разозлившись, нетрезвый мужчина схватил топор и стал наносить собутыльнику удары по голове и телу. Выбросив орудие преступления на улицу, он скрылся с места происшествия. О судьбе собаки не сообщается.

Как отметили в пресс-службе СКР по Башкирии, сейчас задержанный заключен под стражу, с ним проведены первоначальные следственные действия.