Верховный суд Башкирии отменил решение об установке скандально известного забора в Уфе

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

Сегодня, 16 февраля, состоялось заседание Верховного суда Башкирии, которое решило судьбу скандально известного забора напротив парка Победы в Уфе. Напомним, в конце прошлого года под окнами многоэтажки, что на перекрестке улиц Комарова и Первомайская, появился шестиметровый «шумозащитный экран», полностью закрывший окна первых двух этажей. «Комсомолка» подробно писала об этом необычном случае, вызвавшем настоящее противостояние жильцов дома с их же соседкой, которую считают «виновной» в появлении «экрана».

Еще перед установкой жители этого дома и их соседи вступили резко против забора, но решение о его возведении принимал суд с подачи Роспотребнадзора по Башкирии соседки, поддержавшей иск. Позднее уфимка заявляла, что хотела совсем не этого, но и против «шумозащитного экрана» тоже особо не выступала.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщает, что сегодня решение первой инстанции об установке «шумозащитного экрана» было отменено. Собеседник отмечает, что это решение «маленькая победа». Однако до полного демонтажа скандально известного забора пока далеко.

По словам источника, Роспотребнадзор по Башкирии также отозвал свой иск, на основании которого как раз и было принято решение поставить «экран» в прошлый раз.