Хабиров в соцсетях подколол депутата, который попросил ФАС дать оценку его словам

Хабиров вновь выразил поддержку башкирским производителям

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях подколол депутата Госсобрания-Курултая Дмитрия Чувилина, который в прошлом году попросил Федеральную антимонопольную службу проверить фразу руководителя региона на соответствие законодательству.

16 февраля глава республики написал пост, посвященный местным производителям. Хабиров отметил, что ему «намного приятнее» видеть на столе их продукты, и он «всегда предпочтет молоко башкирской коровки, […] потому что оно натуральное». Задача властей сейчас, считает руководитель региона, сделать республиканскую продукцию «максимально узнаваемой». В конце публикации он написал:

«Может быть, на меня опять напишет жалобу какой-нибудь депутат, но идею потребительского патриотизма я буду двигать и дальше. Это важно для республики».

В последней реплике Хабиров намекнул на депутата башкирского парламента Дмитрия Чувилина. Народный избранник в конце 2020 года попросил ФАС дать оценку словам главы Башкирии о «промышленном патриотизме», которые тот произнес на оперативном совещании в правительстве.

Руководитель региона тогда сказал, что некоторые города и районы предпочитают закупать продукцию для развития сферы ЖКХ за пределами республики, хотя на внутреннем рынке есть свои производители. После этого он поручил проверить госзакупки на коррупцию.

Чувилина формулировка «промышленный патриотизм» смутила. Он написал официальное обращение в ФАС и попросил разъяснить, соответствуют ли слова Хабирова положениям о поддержке конкуренции, которые прописаны в российской Конституции. Ответ от антимонополистов пришел через несколько дней – они заявили, что разъяснение термина «промышленный патриотизм не относится к их компетенции».