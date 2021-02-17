В Уфе две незнакомки под предлогом вакцинации украли у пенсионера 300 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о краже

В Кировском районе Уфы две незнакомки под предлогом вакцинации украли из квартиры пенсионера более 300 тысяч рублей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

81-летний мужчина написал заявление в полицию вечером 14 февраля. Он сказал, что накануне пустил домой двух женщин, которые представились врачами и якобы собирались сделать ему прививку. Никакой процедуры в итоге не было, а гостьи спустя несколько минут ушли. После их ухода уфимец заметил, что у него пропали 330 тысяч рублей, которые лежали в серванте. По факту кражи следственный отдел полиции возбудил уголовное дело.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД. Там отметили, что в момент предполагаемой кражи в квартире находилась и супруга потерпевшего.

– Хозяева впустили в свой дом лже-медработников, так как пожилой мужчина опасался за свое здоровье. На кухне «провели осмотр» пенсионера, узнавали, есть ли жалобы на здоровье, все это время входная дверь была не заперта. После чего предполагаемые мошенницы обещали в ближайшие дни перезвонить, уходя, они не оставили своих контактов, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Сейчас полицейские ищут злоумышленниц, жертвами которых стали пенсионеры.