В Уфе при пожаре в 5-этажном доме погиб мужчина

фото: МЧС

Сегодня днем, 16 февраля, в жилой пятиэтажке по улице Парковой в Уфе произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 12:47. По приезде спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже. Сотрудники аварийной службы вытащили оттуда мужчину в бессознательном состоянии и передали его бригаде медиков. Те не смогли реанимировать пострадавшего и констатировали смерть.

– Из подъезда эвакуировано 6 человек, из них 1 ребёнок. В 13-06 открытое горение ликвидировано на площади 15 кв.метров. Полная ликвидация объявлена в 13-25, – передали в МЧС.

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа.