Власти Уфы назвали стоимость реконструкции развязки на Валиди-Юлаева

Сейчас развязка выглядит так. Старый путепровод практически демонтирован

Реконструкция транспортной развязки и прилегающего к ней путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в Уфе оценивается в 890 млн рублей. Об этом изданию UfaTime.ru сообщил исполняющий обязанности начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе. Чиновник отметил, что это ориентировочная сумма.

Напомним, работы по реконструкции развязки и расширению путепровода на Валиди-Юлаева стартовали в начале января текущего года. Закончить строительство на крупном инфраструктурном объекте планируется к 1 сентября.