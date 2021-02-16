В Уфе до середины марта закроют движение автотранспорта по двум улицам

Реконструкция километрового участка улицы 8 Марта завершится в конце текущего года

В Уфе с сегодняшнего дня до 15 марта закроют движение автотранспорта по четырем полосам улицы 8 Марта и по двум полосам бульвара Хадии Давлетшиной на участке от Комсомольской до Заводской. Это связано с реконструкцией улицы 8 Марта, сообщили в городской администрации.

– Ограничения связаны с выполнением работ по присоединению системы ливневой канализации улицы 8 Марта к системе ливневой канализации улицы Комсомольской, – отметили в мэрии.

Власти города напомнили, что начавшаяся еще в сентябре 2019 года реконструкция улицы 8 Марта на участке протяженностью 1,16 км завершится в конце текущего года.