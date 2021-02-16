Спикер башкирского парламента предложил ввести в школах «шведский стол»

В парламенте Башкирии обсудят возможность введения "шведских столов" в школах Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев предложил ввести в школах республики «шведские столы» для решения проблем с питанием. По его словам, опросы показали, что около 70% родителей учащихся отзываются о школьном питании «удовлетворительно». Но «и жалоб достаточно много» – в том числе на пристрастие детей к фастфуду и остывшие блюда в столовых.

– Многие учащиеся в школе не едят, а приготовленная пища выбрасывается. Возможно, стоит присмотреться к опыту школ, где пробовали кормить детей по принципу «шведского стола», – отметил председатель Госсобрания-Курултая.

Толкачев поручил провести в парламенте обсуждение проблемы горячего питания в школах и пригласить на него представителей Роспотребнадзора, поставщиков еды и родителей.