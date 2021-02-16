В Башкирии бывший руководитель городского СК осужден по делу о мошенничестве

Бывшего следователя приговорили к 4 годам условного срока

Стерлитамакский городской суд вынес приговор бывшему руководителю местного следственного отдела по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Согласно материалам дела, в 2007 году высокопоставленный следователь заключил с городской администрацией договор социального найма служебного помещения на период своей работы.

– На момент получения служебного жилья он имел в собственности квартиру, которую продал в 2008 году, намеренно ухудшив свои жилищные условия, – передали в суде. – Умалчивая об этом и вводя в заблуждение должностных лиц администрации, [руководитель следственного отдела] обратился с письменным заявлением о снятии с квартиры служебного статуса и заключении с ним договора социального найма.

С помощью этого подсудимый незаконно получил право нанимателя по договору социального найма на трехкомнатную квартиру, не являясь при этом малоимущим и нуждающимся в жилье.

Экс-следователь не признал вину в преступлении и сказал, что никогда не использовал служебное положение в личных интересах.

При вынесении приговора бывшему правоохранителю суд учел несколько смягчающих наказание обстоятельства: наличие троих малолетних детей, престарелых родственников и отсутствие судимостей.

Суд признал бывшего руководителя следственного отдела виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в 300 тысяч рублей.