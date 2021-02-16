МЧС предупредило о 35-градусном морозе в Башкирии

Грядущей ночью в республике резко похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Башкирии 16 февраля предупредило жителей о резком понижении температуры в республике – до -35°. Сильное похолодание ожидается в ближайшие сутки.

В целом по региону прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Только по юго-востоку Башкирии пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений будет слабым, всего направлений 0-5м/с. Температура воздуха грядущей ночью понизится до ночью -25,-30°, местами до -35°, днем -15,-20°, местами до -25°.

На автодорогах утром из-за морозов возникнет дымка, которая сократит видимость до 1-2 километров.

В МЧС Башкирии жителей попросили соблюдать правила безопасности при использовании электрического и газового оборудования для обогрева. Спасатели также рекомендуют при выходе из дома обязательно выключать все электроприборы.