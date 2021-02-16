Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности

Перчатки теперь носить не обязательно

Глава Башкирии Радий Хабиров 16 февраля обновил указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. В новой редакции документа руководитель региона внес несколько послаблений.

Теперь в республике официально отменено обязательное ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ. Использование защитных масок вне дома остается обязательным.

Согласно указу, образовательные учреждения республики могут направлять группы обучающихся в детские лагеря «Орленок», Смена» и «Артек». Одновременно с этим чиновникам разрешили проводить совещания, собрания и заседания в офлайн формате. Раньше подобные мероприятия проходили в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, на прошлой неделе Хабиров продлил обязательную самоизоляцию для пенсионеров и хронически больных людей - до 25 февраля.