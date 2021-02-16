В Башкирии от коронавируса скончались еще два человека

Прямо сейчас коронавирусом в регионе болеют более 5,6 тысячи человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались еще два жителя. Общее число жертв инфекции с начала пандемии увеличилось до 234 человек. Об этом 16 февраля сообщил региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировано более 26,8 тысячи случаев COVID-19. Прирост зараженных за последние 24 часа составил 154 человека. С учета по выздоровлению снято 21 006 пациентов, 222 из них выписались за день.

Прямо сейчас коронавирусом болеет 5601 человека: 222 лежат на госпитализации, 5 379 лечатся дома с легкой формой инфекции.