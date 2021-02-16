Суд по требованию прокуратуры арестовал уфимский пансионат

Во время прокурорской проверки выяснилось, что помещения в пансионате не соответствовали требованиям пожарной безопасности

Суд по требованию прокуратуры Уфимского района наложил арест на работу пансионата для престарелых и инвалидов в селе Зубово. Соцучреждение в собственном двухэтажном доме открыл житель башкирской столицы. Во время проверки надзорного ведомства выяснилось, что помещения в этом здании не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

– Прокурор района возбудил в отношении предпринимателя административное дело [за нарушение требований пожарной безопасности], по результатам рассмотрения которого назначен штраф на сумму 20 тыс. руб., – передали в прокуратуре. – Суд в обеспечительных целях наложил запрет на эксплуатацию здания до принятия окончательного решения.

Сейчас владелец пансионата занимается ремонтом здания, чтобы восстановить его работу. Постояльцы учреждения перевезены «в безопасные места».