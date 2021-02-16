В одном из районов Башкирии назначили нового прокурора

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В Иглинском районе Башкирии прокурором сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Марсель Максютов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Максютов Марсель Флоритович родился в 1980 году в городе Давлеканово. В 2003 году окончил Башкирский государственный университет. Затем три года проработал следователем и помощником прокурора в Калининском районе Уфы. С 2007 по 2011 год был замом прокурора в Салавате. В 2011 году занял должность прокурора Альшеевского района, а в 2016 – города Октябрьского.