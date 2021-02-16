В Башкирии с 1 марта подорожает проезд на автобусах

"Башавтотранс" повысит стоимость проезда на автобусах с 1 марта

«Башавтотранс» повысит стоимость проезда на автобусах с 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте госперевозчика. Цены на поездки изменены «во исполнение постановления» Госкомитета РБ по тарифам.

В Уфе оплата наличными средствами и банковскими картами вырастет с 28 до 29 рублей, а по карте «Алга» – с 20 до 23 рублей.

Стоимость проезда изменится и в других населенных пунктах республики:

– Бирск (маршруты №1, 2, 7а, 9а, 9б): при оплате наличными и банковскими картами – 25 рублей, «Алга» – 20 рублей;

– Нефтекамск (№1, 1в, 5, 5т, 7, 8, 9, 10): 26 и 19 рублей;

– Стерлитамак (№ 7, 15, 17, 31, 32, 33, 35, 36, 12к, 34): 27 и 20 рублей;

– Салават (№1, 3,7): 27 и 20 рублей;

– Учалы (№1, 3, 4, 8, 12): 27 и 22 рубля;

– Караидель (№100): 29 и 24 рубля;

– Аскино (№132): 29 и 24 рубля.