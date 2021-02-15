В отношении бывшего главы района в Башкирии возбудили уголовное дело

По версии следствия, Ильшат Ситдиков, не проводя торги, заключил муниципальный контракт на осуществление строительного контроля при реконструкции стадиона «Труд» в Баймаке с подрядной организацией

Бывшего главу Баймакского района подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в следкоме Башкирии.

По версии следствия, Ильшат Ситдиков, не проводя торги, заключил муниципальный контракт на осуществление строительного контроля при реконструкции стадиона «Труд» в Баймаке с подрядной организацией, которая выполняла работы по реконструкции. Строительные работы были лишь формальностью, а по факту работы на объекте не велись.

Таким образом, работы были выполнены не в полном объеме, используемые материалы были заменены на более дешевые. Но акты о выполненных работах были подписаны на весь объем. Это причинило ущерб бюджету муниципалитета на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Нарушения при строительстве привели к тому, что здание рискует обрушиться. Понадобится 25 миллионов рублей на восстановительные работы.

На сегодняшний день правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.