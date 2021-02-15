Артем Дзюба признался, что слушает песни башкирского популярного артиста

Накануне Артем Дзюба выложил в Инстаграм истории, как едет в машине. Нападающий «Зенита» поделился любимыми песнями, которые он слушает за рулем. Среди его любимых треков неожиданно затесался трек Элвина Грея. Композиция «Красивая и хороший», которую Юльякшин исполнил с Гузель Уразовой, оказалась на втором месте в личном рейтинге футболиста. Дзюба назвал песню смесью.

- Элвин Грей какой-то. Смемь русского, английского и восточного, - именно так он описал песню Радика.

Напомним, что накануне Грей сообщил об отмене всех своих концертов в Татарстане. Артист столкнулся с неприятной ситуацией из-за угрозы распространения ковида.